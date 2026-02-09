« Piégée par mon sugar daddy » : votre téléfilm ce 9 février sur TF1 (histoire, interprètes)



« Piégée par mon sugar daddy » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 9 février 2026 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Piégée par mon sugar daddy ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Piégée par mon sugar daddy » : l’histoire, le casting

Alors qu’elle accompagne sa mère à un rendez-vous professionnel, Carly, 18 ans, croise la route de Kyle, un homme d’une cinquantaine d’années. Malgré l’écart d’âge, il ne tarde pas à l’inviter à dîner. D’abord hésitante, la jeune femme finit par accepter et se laisse peu à peu charmer. Encore naïve et pleine de confiance, Carly s’investit totalement dans cette relation. Sans vraiment s’en rendre compte, elle s’éloigne progressivement de ses proches — d’abord de sa famille, puis de ses amis. De plus en plus isolée, elle tombe sous l’emprise de Kyle, qui se montre manipulateur et exerce sur elle un contrôle inquiétant. Lucide face au danger que représente cet homme, sa mère est prête à tout pour arracher sa fille à cette relation toxique.

Avec : Tiffany Montgomery (Sarah Bragg), James Hyde (Kyle Smithford), Lindsay Hartley (Amanda James), Ryan Francis (Brent Cundey)



Et à 16h, « Séduite par l’homme de ma fille » (rediffusion)

Sandra et sa fille Sophie viennent tout juste d’ouvrir leur pâtisserie lorsqu’un jeune musicien, Blaine, s’installe devant la boutique pour jouer de la guitare. Sa musique attire les passants et crée un petit attroupement, offrant une belle visibilité à leurs douceurs. Reconnaissantes, Sandra et Sophie l’invitent à venir se produire à l’intérieur du magasin. Blaine sympathise rapidement avec les deux femmes. S’il charme ouvertement Sophie, il adopte aussi, en coulisses, une attitude ambiguë avec Sandra. Au fil des mois, Sophie, attachée, souhaite rendre leur relation officielle, mais Blaine l’en dissuade, préférant garder les choses floues.

Avec : Joelle Farrow (Sophie Sullivan), Torri Higginson (Sandra Sullivan), David Pinard (Blaine King), Tommie-Amber Pirie (Ange Hart)