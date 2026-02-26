N’oubliez pas les paroles du 26 février 2026 : coup d’arrêt pour Maxime, quels gains pour le maestro ?



N’oubliez pas les paroles du jeudi 26 février 2026, 12 victoires pour Maxime

Dans le détail ce jeudi soir, Maxime n’a rien gagné sur la première émission mais il a ensuite remporté 1000 euros sur la deuxième. Il totalise ainsi 75.000 euros de gains en 12 victoires. Il sera de retour vendredi soir et mathématiquement, il pourrait franchir la barre des 100.000 euros de gains !

N’oubliez pas les paroles du replay de 26 février l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce jeudi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.