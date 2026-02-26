Un Si Grand Soleil du 27 février : Pauline trahit Elodie, Pablo en danger (résumé épisode 1868 en avance)



Publicité





Un si grand soleil du 27 février 2026, spoiler résumé de l’épisode 1868 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 27 février 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Une voiture avec une plaque étrangère a foncé sur Pablo sous les yeux de Caroline à la sortie de la pizzéria. Il a évité le drame de peu mais il s’est tordu la cheville. Le lendemain matin, Caroline en tremble encore et dit à Hugo qu’elle n’en a pas dormi de la nuit. Ils pensent qu’il ne s’agit que d’un chauffard… Hugo dit qu’il va faire un aller retour à Lyon pour essayer de comprendre ce qui est arrivé à Martin. Il lui demande les clés de chez eux. Elle accepte et lui dit de fouiller autant qu’il veut. Hugo lui demande si Martin lui a parlé de quelqu’un qui pouvait lui en vouloir, elle assure que non. Pablo les rejoint, il est encore sous le choc.

A la ferme, Alex débarque alors que Ludo est avec Rémi. Alex demande à parler à Ludo, il l’interroge sur le bidon d’alcool à brulé. Ludo confirme mais dit qu’il est neuf, il ne l’a pas encore ouvert. Alex note la coïncidence au moment de l’incendie… Ludo cherche le bidon mais il n’est plus là où il l’a mis. Alex demande à Ludo de le suivre au commissariat. Pendant ce temps là, Elodie est avec son père. Rémi vient la chercher : la police a emmené Ludo !



Publicité





Hugo est Becker sont en route pour Lyon. Becker lui demande d’arrêter de lui parler comme s’il était un vieillard. Hugo lui dit qu’il a les clés de chez Caroline. Becker est convaincu que l’intrusion dans les scellés c’était pour la mort de Martin. Ils se demandent ce qu’il cherchait… Becker lui dit d’accélérer.

Au commissariat, Ludo doit s’expliquer face à Alex. Il lui parle du client qui s’est désisté de la commande de safran. Et leurs comptes ne sont pas au top, donc l’intérêt de mettre le feu serait de récupérer l’argent de l’assurance. Ludo assure qu’il n’a pas fait ça. Alex dit que tout l’accuse. Une collègue vient chercher Alex, quelqu’un veut lui parler de l’incendie.

Hugo et Becker ont fouillé toute la maison, ils n’ont rien trouvé mais ont récupéré son ordinateur. Becker dit qu’ils ont rendez-vous avec un collègue de la PJ de Lyon qui a peut être des infos. Ils iront ensuite interroger le directeur de sa boite.

Elodie vient parler à Alex pour faire une déclaration. Elle annonce que ce n’est pas Ludo le responsable de l’incendie, elle sait qui c’est. Alex lui demande de parler. Elodie est mal mais annonce que c’est Léo Prévost, l’ex-mari de son associée et copine, Pauline. Elle dit que c’est lui qui l’a dit à Pauline. Alex dit qu’il va falloir que ce soit Pauline qui vienne témoigner.

Elodie retrouve Pauline à la ferme, les flics ont embarqué Ludo et elle a dit la vérité. Pauline lui reproche de lui avoir fait ça sans la prévenir, elle hurle sur Elodie ! Elodie dit que c’est sa faute tout ça, elle doit arrêter de le traiter comme un gosse. Pauline dit à Elodie qu’elle est contente d’avoir sa tête.

Hugo et Becker viennent interroger Janson, le directeur de la boite dans laquelle Martin travaillait. Hugo se présente comme le père de Pablo, le fils de Caroline. Le directeur dit que la mort de Martin a été un choc, il les laisse regarder dans son bureau. Quand Hugo dit qu’il devait devenir son associé, l’homme dit que rien n’était fait.

Alex interroge Pauline, qui dit qu’elle n’a jamais dit que Léo avait mis le feu ! Alex lui parle du témoignage d’Elodie, Pauline dit qu’elle a du mal interpréter. Alex demande si Léo a pu mettre le feu par jalousie, elle assure que non.

Becker informe Hugo que son collègue de la PJ lui a dit que la société a fait l’objet d’une enquête pour trafic de pièces détachées. Ça n’a rien donné faute de preuves. Mais ils vont avoir le dossier. Hugo pense que le type était bizarre et pas à l’aise. Et Janson était gêné quand il a parlé de cette histoire d’association. Il pense que quelque chose cloche.

Janson appelle l’homme qui rode à Montpellier, il est inquiet de la visite d’Hugo. Il pense que le type avec lui était flic. Ils veulent récupérer la clé usb au plus vite ! Jancon lui dit d’aller chez eux et séquestrer Pablo, voir même le menacer avec une arme. L’homme dit avoir une idée un peu plus subtile…

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil : « une vraie bonne grosse trahison », Johanna va découvrir l’infidélité de Yann et se venger !

Pour ne rien louper des infos et replay de « Un si grand soleil », rejoignez la page fans sur Facebook ici

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.