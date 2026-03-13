Audiences 12 mars 2026 : « Meurtres dans les trois vallées » leader devant « Erica »



Audiences 12 mars 2026 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences jeudi soir avec la rediffusion du téléfilm « Meurtres dans les trois vallées », qui a rassemblé 2,62 millions de téléspectateurs pour 15,5% de pda.





C’est juste devant TF1 avec les deux nouveaux épisodes de la saison 2 de la série « Erica », qui ont rassemblé 2,28 millions de téléspectateurs en moyenne pour 14,9% de pda.







Audiences 12 mars 2026 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec le spectacle en direct d’Elodie Poux, qui a rassemblé 1,92 million de téléspectateurs pour 12,3% de pda.

France 2 suit avec un numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial », qui a rassemblé 1,12 million de téléspectateurs pour 7% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie