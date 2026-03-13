Ici tout commence du 13 mars : le concours démarre, Angèle quitte Stanislas (résumé + vidéo épisode 1392 en avance)



Publicité





Ici tout commence du 13 mars 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1392 – Le concours du Prix Armand des Arts de la Table débute ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et alors que Stanislas se réconcilie avec Bakary, Angèle va décider de rompre.





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 13 mars – résumé de l’épisode 1392

À la ferme, Bakary retient Stanislas, prêt à partir pour Londres. Il lui confie qu’il connaît la vérité sur l’incendie et lui pardonne, convaincu qu’il s’agissait d’un accident. Soulagé, Stanislas accepte et ils décident de participer ensemble au Prix Armand des Arts de la Table. Le lendemain, Bakary remplace donc Ferdinand comme assistant, un changement validé par l’organisation.

La compétition débute avec quatre équipes et trois épreuves. Lors de la première, consacrée à la rapidité pour débarrasser puis dresser une table selon un menu précis, Stanislas est rattrapé par ses TOC. Grâce à l’aide et à l’organisation de Bakary, ils parviennent toutefois à terminer plus vite et remportent l’épreuve avec la note maximale de 10/10.



Publicité





Plus tard, Stanislas raconte sa victoire à Angèle, mais celle-ci découvre le billet qu’il avait acheté pour Londres. Malgré ses explications, elle dit avoir perdu confiance en lui et ne veut plus le voir. Elle le quitte !

Pendant ce temps, Lionel a du mal à accepter le départ d’Inès et Jasmine comprend qu’elle lui manque beaucoup. Elle lui propose alors de s’occuper de Naël pour l’aider à combler ce vide. De son côté, Malik, encouragé par Pénélope, révèle son identité derrière le compte Foodcrusher et reçoit une proposition de travail d’un critique gastronomique, même s’il préfère d’abord terminer ses études.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Angèle prête à tirer un trait sur Stanislas ? (vidéo épisode du 17 mars)

Ici tout commence du 13 mars 2026 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.