Danse avec les Stars du 13 mars : le prime 6 ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)

Danse avec les Stars du 13 mars 2026, le prime 6 – Ce soir, place au prime 6 de la saison 15 de « Danse avec les Stars ». Après l’élimination de Ian Ziering la semaine dernière, ce soir c’est un prime spécial vendredi 13 qui vous attend !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Danse avec les Stars, présentation du prime 6

Ce soir, place aux frissons dans Danse avec les stars ! À l’occasion d’un prime spécial vendredi 13, les célébrités encore en compétition devront faire trembler le parquet et impressionner les juges lors d’une soirée placée sous le signe de la superstition et du suspense. Chorégraphies inquiétantes, mises en scène spectaculaires et ambiance mystérieuse devraient être au rendez-vous pour ce sixième prim.

La compétition s’intensifie : ils ne sont plus que 9 couples encore en course à espérer poursuivre l’aventure et éviter l’élimination cette semaine. La semaine dernière, l’acteur américain Ian Ziering et sa partenaire Denitsa Ikonomova ont quitté la compétition.



Pour les célébrités encore en lice, cette « soirée frisson » s’annonce particulièrement intense. Entre pression du classement, attentes du jury et vote du public, chaque prestation pourrait tout faire basculer. Qui parviendra à ensorceler les juges et à se hisser en tête du classement ? Et surtout, quel couple verra son aventure s’arrêter au terme de cette soirée pleine de suspense ?

Danse avec les Stars, les couples encore en compétition

– Juju Fitcats et Jordan Mouillerac

– Marcus et Marie Denigot

– Emma et Dorian Rollin

– Lucie Bernardoni et Christophe Licata

– Maghla et Adrien Caby

– Samuel Bambi et Ana Riera

– Angélique Angarni-Filopon et Yann-Alrick Mortreuil

– Julien Lieb et Elsa Bois

– Laure Manaudou et Christian Millette

Danse avec les Stars du 13 mars 2026, la bande-annonce

vidéo à venir