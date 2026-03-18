Audiences 17 mars 2026 : carton pour « Alex Hugo », loin devant « Koh-Lanta »

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Audiences 17 mars 2026 – Sans surprise, c’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences mardi soir avec un épisode inédit de la série « Alex Hugo », qui a captivé 5,02 millions de téléspectateurs pour 27,5% de pda. Un carton !





C’est loin devant TF1 avec l’épisode 3 de « Koh-Lanta : les reliques du destin », qui a captivé 2,39 millions de téléspectateurs pour 12,8% de pda. C’est en baisse sur une semaine et la seconde partie est tombée sous les 2 millions.







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Audiences 17 mars 2026 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec la rediffusion du film « Brice de Nice » en hommage à Bruno Salomone. Mais c’est faible, le film n’a été suivi hier soir que par 867.000 téléspectateurs pour 5% de pda.

France 2 est faible avec la pièce de théâtre inédite de « Marinella », qui n’a intéressé que 852.000 téléspectateurs pour 4,9% de pda.



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Sur W9, l’épisode 9 de la saison 4 de « L’île de la tentation » a captivé 390.000 téléspectateurs pour 2,3% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie