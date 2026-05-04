« La tueuse à la valise : l’histoire vraie de Melanie McGuire » : votre téléfilm ce 4 mai sur TF1 (histoire, interprètes)

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« La tueuse à la valise : l’histoire vraie de Melanie McGuire » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 4 mai 2026 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « La tueuse à la valise : l’histoire vraie de Melanie McGuire ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







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« La tueuse à la valise : l’histoire vraie de Melanie McGuire » : l’histoire, le casting

Ce téléfilm retrace l’affaire de Mélanie McGuire, condamnée pour avoir drogué puis tué son mari en avril 2004. Après le meurtre, elle a découpé son corps avant de placer les restes dans trois valises, qui ont été découvertes un mois plus tard dans la baie de Chesapeake…

Avec : Candice King (Mélanie McGuire), Michael Roark (Bill McGuire), Tristan Laurence (Joe Tacopina), Jackson Hurst (Docteur Bradley Miller)



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Et à 16h, « Hier soir j’ai tué un homme » (rediffusion)

Sadie, employée dans une boutique de mode haut de gamme dirigée par sa cousine Briana, tente de repartir à zéro. Elle y fait la connaissance d’Owen, avec qui elle entame une relation, ainsi que de Jessica, dont elle se rapproche rapidement. Lors d’une soirée en boîte pour Halloween, les deux jeunes femmes rencontrent Justin, mais la nuit bascule lorsque Jessica le tue au cours de la soirée.

Avec : Jonetta Kaiser (Sadie), Kara Royster (Jessica), Jermaine Rivers (Owen), Madia Hill Scott (Briana)