Audiences 1er mars 2026 : « Maison de retraite 2 » large leader, déception pour « Gran Turismo »

Audiences 1er mars 2026 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences dimanche soir avec le film inédit « Maison de retraite 2 », qui a intéressé 4,05 millions de téléspectateurs pour 23,6% de pda.


C’est loin devant France 3 avec deux épisodes inédits de « Mystères au paradis », qui ont été suivis par 2,11 millions de téléspectateurs en moyenne pour 12,2% de pda.

Capture TF1


Audiences 1er mars 2026 : les autres chaînes

Déception pou France 2 avec le film inédit « Gran Turismo », qui n’a réuni que 1,29 million de téléspectateurs pour 7,7% de pda.

M6 suit avec un numéro inédit du magazine « Capital », qui a captivé 1,12 million de téléspectateurs pour 6,7% de pda.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

