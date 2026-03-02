Ici tout commence du 2 mars : Stanislas blesse Bakary (résumé + vidéo épisode 1383 en avance)



Ici tout commence du 2 mars 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1383 – Bakary débarque à l’institut ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Stanislas, qui a essayé d’écarter son dossier des sélections, le connait bien puisque c’est son ex beau-fils…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 2 mars – résumé de l’épisode 1383

À l’Institut, Stanislas tente de dissuader Anaïs de retenir le dossier de Bakary pour les sélections du Prix Armand, préférant travailler avec un élève qu’il connaît déjà. Mais Anaïs met en avant le talent et la motivation du jeune homme. Arrivé en retard à cause d’un train, Bakary impressionne lors de l’épreuve et décroche sa place pour la suite aux côtés de Ferdinand et Coline. Plus tard, il confie à Stanislas son envie de rattraper le temps perdu après dix ans sans se voir… Stanislas, qui ne l’a pas oublié, tient toutefois à maintenir une distance professionnelle, ce qui blesse Bakary.

En parallèle, Fleur remarque que César n’ose pas corriger Gaëtan qui l’appelle “Oscar” depuis des mois. Elle tente de l’aider à s’affirmer, notamment en le poussant à réagir face à Lionel puis en l’encourageant à dire la vérité à Gaëtan, ce qu’il finit par faire. Malgré ce progrès, César retombe vite dans ses travers en n’osant pas refuser un service à Pénélope.



Enfin, Carla surprend Zoé en train de regarder Jim et doute de sa capacité à rester distante. Pour prouver le contraire, Zoé le repousse sèchement avant d’aller s’excuser chez lui. Leur complicité reprend le dessus et ils couchent ensemble. Surprise par Carla en quittant les lieux, Zoé assure néanmoins qu’elle n’est pas en couple avec Jim…

Ici tout commence du 2 mars 2026 – extrait vidéo

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.