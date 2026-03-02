« Papa malgré lui », votre téléfilm inédit ce soir sur TF1 (2 mars 2026)



Publicité





« Papa malgré lui » au programme TV du lundi 2 mars 2026 – C’est ce lundi soir que TF1 diffuse le téléfilm inédit « Papa malgré lui » avec Arnaud Ducret, Barbara Cabrita, Maud Baecker, ou encore Elodie Poux.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







Publicité





« Papa malgré lui » : présentation du téléfilm/h2>

À 43 ans, Alex, journaliste fêtard et éternel insouciant, voit son existence bouleversée lorsqu’une ancienne liaison lui révèle qu’il est le père d’une adolescente de 15 ans, Manon. D’abord mû par la simple curiosité, il se rapproche peu à peu de cette fille qu’il n’a jamais connue et s’attache profondément à elle. Lorsqu’il apprend qu’elle est victime de harcèlement au lycée, il décide de tout faire pour la protéger. Quitte à prendre tous les risques : il infiltre son établissement en se faisant passer pour un professeur d’histoire. Une décision lourde de conséquences, qui menace sa vie amoureuse, sa carrière et la fragile relation qu’il commence tout juste à construire avec Manon.



Publicité





Interprètes

Avec : Arnaud Ducret (Alex), Barbara Cabrita (Ana), Maud Baecker (Cécilia), Elodie Poux (La proviseure), Lara Tavella (Manon), Meylie Vignaud Pilarski (Inès), Yara Charry (Julie), Franz Lang (Paul Mercier), Alix Benezech (Mère d’Inès), Rafael de Ferran (Oxance), Daisy Freyja (Daisy), Claire-Lise Lecerf (Elise/Sofia), François Bureloup (Le Policier), Anne-Victoire Olivier (Florence), Zélie Charton (Elève WC), Mailys Desforges (Elève 1), Juliette Mohar (Elève 2), Neila Manjaoui (Elève A), Agathange Vailloud (Elève B), Djimosalim Nasshoko (Elève C), Justin Jacquemart (Elève fayot), Lucas Hemval (Gabriel), Salim Kehli (Pote Inès 1), Romain Baele (Pote Inès 2), Herrade Von Meier (Marie Prof de maths), Daphné de Quatrebarbes (Prof d’anglais), Michel Lerousseau (Marc Prof de français), Cécile Maldonado (Annie Prof de géo), Romain Ogerau (Prof de sport), Léa Villani (Amie Julie), Damien Taranto (Barman Night Club), Djessi Camara (Videur Night Club), Erwan Marinopoulos (Tristan client Night Club), Chris Briant (Eric Rochas)

Bande-annonce