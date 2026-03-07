100% logique du 7 mars : les invités de Cyril Féraud ce soir sur France 2



100% logique du 7 mars 2026 – Ce samedi soir, Cyril Féraud vous donne rendez-vous sur France 2 pour un nouveau numéro inédit du jeu « 100% logique : la réponse est sous vos yeux ». Quels invités seront aux côtés des candidats ce soir ?





Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







100% logique du 7 mars, les invités de ce soir

Pour ce nouveau numéro, trois nouvelles personnalités vont se prêter au jeu de la logique et soutenir nos 100 candidats : Pauline Déroulède, Noom Diawara et Philippe Lavil.

100% logique, rappel de la présentation du jeu

Quel que soit l’âge, le niveau d’études ou de connaissances, chacun peut tenter sa chance. Un enfant de 8 ans peut tout autant gagner qu’un adulte de 80 ans : pour chaque question, la réponse se trouve « sous vos yeux »… encore faut-il parvenir à la repérer !



Au total, 100 candidats s’affrontent avec un seul objectif : aller le plus loin possible dans la compétition et tenter de remporter une cagnotte qui peut atteindre 100 000 €.

Ils devront répondre à une série de questions classées par niveau de difficulté : de la plus simple — celle à laquelle 95 % des Français savent répondre — à la plus redoutable, que seulement 1 % de la population est capable de résoudre.

Au début de l’émission, chacun des 100 participants reçoit 1 000 €. Mais à la moindre mauvaise réponse, le candidat est éliminé et sa mise de départ vient alimenter la cagnotte globale.

Le ou les derniers candidats encore en lice auront alors la possibilité de répondre à la question ultime — celle que seulement 1 % des Français peut résoudre — pour tenter de décrocher la cagnotte, pouvant grimper jusqu’à 100 000 €.

Qui parviendra à éviter tous les pièges et à répondre à la question finale ? Ce quiz événement permettra aussi aux téléspectateurs de tester leur sens de l’observation, leur logique et leur bon sens, tout en se mesurant aux autres membres de la famille.

Préparez vous pour un nouveau numéro de « 100% logique » ce soir dès 21h10 sur France 2