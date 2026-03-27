Ça commence aujourd’hui du 27 mars 2026 : sommaire et extrait vidéo



Publicité





Ça commence aujourd’hui du 27 mars 2026, le sommaire – Ce vendredi après-midi et pour bien finir la semaine sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 27 mars 2026 à 13h55 « Ghosting : leur conjoint les a quittées sans laisser de traces » (inédit)

Cet après-midi sur France 2, « Ça commence aujourd’hui » propose un numéro inédit consacré à un phénomène de plus en plus fréquent dans les relations amoureuses : le ghosting. L’émission, présentée par Faustine Bollaert, aura pour thème « Ghosting : leur conjoint les a quittées sans laisser de traces ».

Comme chaque jour, le magazine de témoignages donne la parole à des anonymes venus raconter une épreuve qui a bouleversé leur vie. Dans ce nouvel épisode, plusieurs femmes partageront leur histoire après avoir été brutalement abandonnées par leur partenaire, sans explication ni message d’adieu. Du jour au lendemain, leur conjoint a disparu, coupant tout contact et laissant derrière lui incompréhension, douleur et de nombreuses questions sans réponse.



Publicité





Face à Faustine Bollaert, ces invitées reviendront sur les signes qu’elles n’ont pas vus, sur l’impact psychologique d’une disparition soudaine et sur le long chemin pour se reconstruire après cette rupture silencieuse. Des experts seront également présents pour décrypter ce comportement et aider à comprendre pourquoi certains choisissent de mettre fin à une relation en disparaissant totalement.

Et à 15h : « Brillantes, avec du caractère, elles sont tombées sous l’emprise d’un manipulateur » (rediffusion)

Faustine Bollaert accueille trois femmes aux récits particulièrement bouleversants, toutes persuadées, avant de le vivre, qu’elles ne pourraient jamais tomber sous l’emprise d’un manipulateur. Lily croyait avoir trouvé le grand amour, mais après une relation idyllique, son compagnon a révélé un tout autre visage, l’isolant progressivement de ses proches et l’entraînant dans des situations traumatisantes, notamment lors de vacances dans un camp naturiste et libertin. Soundous, femme indépendante et carriériste, se pensait à l’abri de ce type de relation, jusqu’à ce que l’homme qu’elle croyait parfait devienne critique, possessif et financièrement contrôlant, l’éloignant de son entourage avant qu’elle ne trouve finalement la force de partir. Véronique, elle aussi convaincue de ne pas correspondre au profil d’une victime, a tout quitté pour suivre un homme à 500 km de chez elle, avant de se retrouver enfermée dans une relation où, malgré son charme en public, il la maintenait comme prisonnière dans sa propre vie.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.