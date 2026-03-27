Les 12 coups de midi du 27 mars 2026 : une case restante sur l’étoile mystérieuse, qui apparait ? Réponse !



Publicité





Les 12 coups de midi du 27 mars 2026, 188ème victoire de Cyprien – Nouvelle victoire de Cyprien ce vendredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a signé aujourd’hui une victoire à 300 euros alors qu’il ne reste plus qu’une seule case sur l’étoile mystérieuse.











Publicité





Les 12 coups de midi du 26 mars, plus que 4 cases sur l’étoile mystérieuse

Cyprien fait monter sa cagnotte au total de 765 460 euros en gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, il ne reste plus qu’une seule case et c’est bien le visage de Julia Roberts qui apparait.

Chaque indice renvoie à un film marquant de la carrière de Julia Roberts : le lac de Côme évoque « Ocean’s Twelve », tourné en partie en Italie; le champignon fait référence à la gastronomie italienne mise à l’honneur dans « Mange prie aime »; la pile de livres correspond à son rôle de professeure dans « Le Sourire de Mona Lisa »; le drapeau de pirates renvoie à l’univers de « Hook »; les roses symbolisent la romance de « Pretty Woman »; la bouteille rappelle l’enquête sur la pollution de l’eau dans « Erin Brockovich »; et enfin, l’oiseau (pélican) fait directement référence au thriller « L’Affaire Pélican ».

Noms déjà proposés pour cette étoile : Leonardo DiCaprio, George Clooney, Stendhal



Publicité





Les 12 coups de midi, vidéo replay du 27 mars

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+