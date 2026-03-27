« Les enfants du péché » : suite et fin de la saga ce 27 mars sur TF1 (histoire, interprètes)

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« Les enfants du péché » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 27 mars 2026 – Ce vendredi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est deux téléfilms qui vous attendent. Et aujourd’hui, il s’agit de la suite de la saga « Les enfants du péché », adaptation des romans de Virginia C. Andrews.





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







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« Les enfants du péché : secrets de famille » : l’histoire, le casting

Bart, 12 ans, vit avec sa mère Cathy, son demi-frère Jory et Christopher, qu’il appelle « papa » même s’il sait qu’il n’est pas son père biologique. Leur quotidien suit son cours de façon tout à fait ordinaire jusqu’au jour où une mystérieuse femme voilée emménage dans la maison voisine, accompagnée de son majordome, John Amos. Intrigués, les deux garçons s’approchent de la propriété et font la connaissance de Corrine Foxworth, la nouvelle voisine.



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Au fil des visites, Bart découvre que cette femme, qui le couvre de cadeaux, n’est autre que sa grand-mère maternelle, qu’il pensait pourtant internée dans un hôpital psychiatrique. Troublé, il se plonge dans le journal intime de Malcolm, son arrière-grand-père, que lui a confié John Amos. Cette lecture éveille en lui de nombreuses interrogations sur son histoire familiale et sur ses véritables origines…

Avec : Heather Graham (Corrine Foxworth), Rachael Carpani (Cathy Sheffield), Jason Lewis (Christopher Sheffield), Mason Cook (Bart Sheffield), Jedidiah Goodacre (Jory), Emily Tennant (Melodie)

Et à 16h : « Les enfants du péché : les racines du mal » : l’histoire et le casting

Bart, désormais âgé de 25 ans, hérite de Foxworth Hall, qu’il entreprend de restaurer entièrement. Pour célébrer son anniversaire, il organise une grande fête dans la demeure familiale et y invite tous ses proches. Mais la soirée tourne au drame : son frère Jory se blesse gravement en dansant et se retrouve paralysé.

Cet accident ravive la jalousie et la rivalité qui ont toujours opposé les deux frères. Bart voit alors ressurgir ses anciens démons, tandis qu’il lutte pour résister à l’attirance troublante qu’il ressent pour sa sœur adoptive, Cindy. De leur côté, Cathy et Christopher doivent une fois encore affronter la malédiction qui pèse sur leur famille depuis des générations et qui semble condamner leurs enfants à ne jamais connaître le bonheur.

Avec : Jason Lewis (Christopher Sheffield), Sammi Hanratty (Cindy Sheffield), James Maslow (Bart Foxworth),