Ça commence aujourd’hui du 6 mars 2026 : le sommaire ce vendredi

Ça commence aujourd'hui du 6 mars 2026, le sommaire





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2







Ça commence aujourd’hui du 6 mars 2026 à 13h55 « Règlements de compte, trafics : comment ont-ils réussi à sortir de la délinquance ? » (inédit)

Dans ce nouveau témoignage intitulé « Règlements de compte, trafics : comment ont-ils réussi à sortir de la délinquance ? », plusieurs invités viennent raconter leur passé dans un univers où l’argent facile, les trafics et la violence faisaient partie du quotidien. Certains ont connu les règlements de compte, d’autres ont grandi dans un environnement où la délinquance semblait être la seule voie possible.

Face à Faustine Bollaert, ils reviennent avec sincérité sur leur parcours : l’engrenage dans lequel ils sont tombés, les conséquences sur leur vie et celle de leurs proches, mais aussi le déclic qui leur a permis de changer de trajectoire. Entre prises de conscience, rencontres déterminantes et reconstruction personnelle, tous témoignent aujourd’hui de leur combat pour tourner la page et se reconstruire loin de la délinquance.



Un numéro fort et émouvant de « Ça commence aujourd’hui », qui met en lumière des histoires de rédemption et d’espoir.

Et à 15h : « Achats compulsifs : comment réussir à s’en sortir ? » (rediffusion)

Faustine Bollaert accueille des invités confrontés à l’addiction aux achats compulsifs, un trouble souvent méconnu mais qui peut ruiner des vies. Mathilde raconte comment, depuis plusieurs années, ses frénésies d’achats ont plongé son couple dans une vie à crédit, tentant ainsi de combler un vide intérieur, tout en pouvant compter sur le soutien de son conjoint pour s’en sortir. Amandine, elle aussi prisonnière de cette dépendance qui peut prêter à sourire de l’extérieur, dépense bien au-delà de son salaire pour apaiser son mal-être, au point de se retrouver aujourd’hui dans une situation très précaire, endettée et sans logement. De son côté, Gwendoline explique comment ses traumatismes l’ont poussée à acheter compulsivement des fournitures scolaires, un comportement qui lui procure un soulagement momentané avant de laisser place à la honte. Désormais, encouragée notamment par la naissance de son fils, elle se bat pour surmonter cette addiction encore difficile à comprendre pour son entourage.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd'hui » dès 13h55 sur France 2.