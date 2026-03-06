Les 12 coups de midi du 6 mars 2026 : coup d’arrêt pour Cyprien, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?



Les 12 coups de midi du 6 mars 2026, 168ème victoire de Cyprien – Nouvelle victoire de Cyprien ce vendredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Mais avec une adversaire pas très forte sur le Coup Fatal, il n’a remporté que 100 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 6 mars, le lac de Côme sur l’étoile mystérieuse

Cyprien voit donc sa cagnotte monter au total de 732 410 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, rappelons que sur la photo de fond, il s’agit du lac de Côme, en Italie, depuis la Villa del Balbianello.

Derrière cette étoile, il devrait s’agir de l’actrice Eva Green. Elle a joué dans le James Bond « Casino Royale » tourné en partie au lac de Côme.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Leonardo DiCaprio, George Clooney



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 6 mars

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+