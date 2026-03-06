« Les 7 femmes de mon mari » : votre téléfilm ce 6 mars sur TF1 (histoire, interprètes)



« Les 7 femmes de mon mari » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 6 mars 2026 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Les 7 femmes de mon mari ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Les 7 femmes de mon mari » : l’histoire, le casting

Maggie Baker est bouleversée lorsqu’elle découvre une femme affirmant être mariée à son propre époux, Alan. D’abord rivales, les deux femmes finissent par s’allier avec d’autres épouses d’Alan afin de faire éclater la vérité et de récupérer l’argent qu’il leur a dérobé.



Avec : Kristi Murdock (Maggie Baker), Christina Licciardi (Pam), Kylie Delre (Kristin), Nathan Lee (Max)

Et à 16h, « Triangle amoureux mortel » (rediffusion)

Julia et Erin, étudiantes en psycho-criminologie, reçoivent de leur professeur, le docteur Stone, la mission d’interviewer un criminel condamné afin d’en dresser le profil psychologique. Elles choisissent de rencontrer dans sa cellule Cole Heller, auteur présumé d’un double meurtre et connu pour son pouvoir de séduction. Mais quelques semaines après leur visite en prison, elles apprennent avec stupeur que Cole vient d’être libéré, ayant été innocenté douze ans après les faits.

Avec : Savvy Shay (Julia), Jacob Taylor (Cole), April Martucci (La docteure Stone), Terry Woodberry (Le détective Booker)