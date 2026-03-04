Un Si Grand Soleil du 5 mars : Léo menace Elodie, Janson avoue (résumé épisode 1872 en avance)



Un si grand soleil du 5 mars 2026, spoiler résumé de l’épisode 1872 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 5 mars 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Pablo est avec Claudine dans le bureau de Cécile, elle annonce qu’il est totalement blanchi. Les poursuites sont abandonnées, il est mis hors de cause. Pablo la remercie mais Claudine souligne les accusations à tort de son client et le préjudice moral. Elle dit que Pablo mériterait des excuses, Cécile rappelle que les enquêteurs et elle-même n’ont fait que leur travail.

Pauline est avec Elodie et lui parle d’espèces qui sont recherchées et peuvent bien se vendre. Elodie lui dit que ça sert à rien, ils vont devoir tout arrêter. Pauline trouve qu’elle dramatise, Elodie lui reproche de couvrir son ex et de refuser de voir la réalité en face. Elise les rejoint en pleine dispute… Elle rentre à la coloc et retrouve Ludo, Bilal et Flore. Elle leur ramène des viennoiseries pour le petit dej. Elle les interroge sur Elodie et Pauline, Ludo parle des soucis l’argent de l’exploitation…



Au commissariat, Aude analyse les données sur la clé usb de Martin. Elle retrouve ensuite Becker et lui dit qu’ils ont toutes les magouilles de la société mois par mois. Ils ont la preuve que tout le trafic de pièces détachées fonctionnait extrêmement bien. Martin Serac était donc au courant et il a certainement fait chanter Janson pour obtenir la place d’associé. Et ils l’ont éliminé. Aude ajoute que c’est bien Xavier qui avait fouillé les scellés du commissariat, à la recherche de la clé usb.

Flore regarde Ludo bosser, elle lui demande combien il leur manquerait pour sortir la tête de l’eau. Ludo lui dit au minimum 25000 euros et comme Bilal va leur donner 3000, il leur faudrait 22000 euros. Flore demande s’ils ont pensé à un nouvel associé… Ludo dit que personne ne voudrait investir. Il ne comprend pas pourquoi elle demande ça…

A l’hôpital, Clémence est avec Laurine. Flore l’appelle, elle lui propose un dîner avec Alain ce soir. Elle accepte, Flore réserve un resto. Clémence a mal au dos…

Thierry montre à Xavier les images de la vidéo-surveillance, il dit toujours que ce n’est pas lui. Thierry lui demande où il était alors. Il dit ne pas se souvenir mais Thierry lui parle du tatouage de méduse qui a permis de l’identifier sur l’aire de l’autoroute. Xavier assure ne pas connaitre le mec qui est mort… Thierry lui rappelle qu’avec Janson il braquait la veuve de la victime.

Janson avoue à Aude le chantage de Martin. Il voulait être son associé et avoir la moitié des parts de la boite, sinon il le balançait. Il assure ne jamais avoir demandé à Xavier de tuer Martin, il voulait juste qu’il lui fasse peur.

Quand Léo quitte L Cosmétiques, Elodie l’attend. Elle lui demande d’assumer, il doit aller voir les flics et dire la vérité sur l’incendie. Léo s’en fiche, Elodie dit qu’ils vont tout perdre. Léo s’en fiche et dit que Pauline n’avait qu’à pas s’associer à eux. Et il rejette la faute sur elle. Léo assure qu’il va lui faire vivre un enfer et c’est que le début !

Aude et Thierry font le point. Xavier n’a pas avoué et Janson le charge. Thierry dit qu’ils vont plonger tous les deux mais Aude rappelle qu’ils ont failli envoyer un innocent en prison. Thierry minimise mais Aude pense qu’ils doivent se remettre en question. Elle l’envoie à l’accueil.

Becker et Pablo se promènent et mangent une glace. Pablo dit qu’il y a deux ans, si on lui avait dit qu’il mangerait une glace avec son papi flic, il ne l’aurait jamais cru. Becker dit qu’il a mérité sa glace, Pablo le remercie : il sait ce qu’ils lui doivent avec sa mère. Becker dit avoir fait son boulot mais Pablo sait qu’il a fait plus que ça, son père lui a dit. En plaisantant, Pablo dit qu’il va finir flic. Becker dit que c’est une bonne idée.

Flore est avec Clémence et Alain au restaurant. Elle dit avoir une idée : elle aimerait s’associer avec ses colocs à la ferme. Ils sont surpris, Flore pense que ça va la stabiliser. Clémence salue l’idée mais comprend qu’elle doit investir… Pendant ce temps là, Ludo regarde ses comptes, il confie à Elise que c’est une cata. Flore rentre et dit à Ludo qu’elle doit lui parler. Elle a une proposition à lui faire : elle veut s’associer avec eux, elle injecte 25000 euros. Elise et Ludo ne l’imaginent pas bosser avec les animaux mais Flore assure être sérieuse.

Hugo sert une verveine citronnée à Caroline. Pablo lui envoie un message, papi Becker va le déposer. Caroline est ravie de leur belle relation. Hugo trouve qu’eux aussi reconstruisent quelque chose de bien. Caroline espère surtout que ça va durer. Il pense que ça va aller, qu’elle va se reconstruire. Sabine les observe, elle les voit se tenir la main…

