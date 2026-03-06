Eurovision 2026 : écoutez « Regarde ! », la chanson de Monroe pour la France (VIDÉO)



La France tient sa chanson pour l’Eurovision ! Ce vendredi, France Télévision a dévoilé la chanson de Monroe « Regarde ! », titre avec lequel elle représentera la France lors de la finale du Concours Eurovision de la chanson le 16 mai prochain à Vienne, en Autriche.





Révélée au grand public grâce à sa victoire dans Prodiges, la jeune chanteuse lyrique de 17 ans propose un titre pour le moins inattendu, mêlant pop et envolées lyriques, fidèle à l’univers vocal qui l’a fait connaître.







Une chanson entre émotion et puissance

Avec “Regarde !”, Monroe livre un morceau à la fois intime et puissant. La chanson se distingue par une construction originale : des couplets pop et modernes, avant de s’élever vers des passages lyriques spectaculaires qui mettent en valeur la voix impressionnante de la jeune artiste.

La délégation française présente le titre comme « un cri du cœur, un hymne à l’amour, à cette vérité simple et puissante que malgré nos différences et nos combats, l’amour est partout et reste notre langage commun ».



Un message universel, qui correspond parfaitement à l’esprit du concours et qui pourrait toucher un large public à travers l’Europe.

Un nouveau pari pour la France

À seulement 17 ans, Monroe reste encore peu connue du grand public. Sa sélection pour l’Eurovision marque donc un pari audacieux pour la délégation française, qui mise sur une voix exceptionnelle et un univers artistique singulier.

La jeune artiste succède ainsi à des chanteurs déjà très installés dans le paysage musical français, comme Slimane ou Louane qui ont représenté la France lors des deux éditions précédentes et avaient eux déjà connu un large succès avant de représenter la France au concours.

Reste désormais à découvrir la mise en scène qui accompagnera « Regarde ! » sur la scène de Vienne, devant des millions de téléspectateurs à travers l’Europe.