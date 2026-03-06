Quotidien du 6 mars 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir



Quotidien du 6 mars 2026, les invités – Ce vendredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Quotidien : les invités du 6 mars 2026

🎙️ Sofia Amara — Grand reporter et réalisatrice, spécialiste du Moyen-Orient

📰 Darius Rochebin — « Face à Darius Rochebin » sur LCI



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce vendredi 6 mars 2026 à 19h25 sur TMC.