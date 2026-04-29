Les 12 coups de midi du 29 avril 2026 : Aloïs échoue face à l’étoile mystérieuse dévoilée, qui est apparu ? Réponse !

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Les 12 coups de midi du 29 avril 2026, 4ème victoire d’Aloïs – Aloïs a signé une nouvelle victoire mais il a échoué face à l’étoile mystérieuse ce mercredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Quels gains aujourd’hui et qui est apparu sur l’étoile ? On vous dit tout !











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Les 12 coups de midi du 29 avril, plus aucune sur l’étoile mystérieuse

Aloïs a aujourd’hui fait un Coup de Maître à 10 000 euros, il totalise ainsi 6 600 euros de gains dans sa cagnotte personnelle.

Du côté de l’étoile mystérieuse, plus aucune case mais Aloïs n’a pas reconnu le visage de la célébrité qui est apparue aujourd’hui ! Il a proposé le nom de Benjamin Millepied mais c’est râté !

Sur cette étoile et comme on vous l’annonçait depuis plusieurs semaines, c’est Pio Marmaï qui est apparu. Explications des indices : le test de grossesse renvoie à son rôle dans « Un heureux événement » centré sur la maternité ; la clé plate fait écho à son passé à la tête d’un garage de motos ; le château de Fontainebleau et le cheval évoquent sa présence dans « Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan » ; les chaussons de ballet rappellent le film « En corps », qui se déroule dans l’univers de la danse; la machine à tatouer car il a plusieurs tatouages, et la palette de peinture pour son rôle dans « La Vénus électrique ».



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Noms déjà proposés : Pierre Garnier, Louis de Funès, Benjamin Biolay, Natalie Portman, Angelina Jolie, Emmanuelle Béart, Benjamin Millepied

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 29 avril

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+