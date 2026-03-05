Les 12 coups de midi du 5 mars 2026 : Cyprien continue, George Clooney sur l’étoile mystérieuse ?



Les 12 coups de midi du 5 mars 2026, 167ème victoire de Cyprien – Cyprien a encore fait fort ce jeudi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Avec un adversaire efficace, il a signé un second Coup de Maître à 30.000 euros d’affilée et a donc pu tenté sa chance face à la nouvelle étoile mystérieuse.











Les 12 coups de midi du 5 mars, George Clooney sur l’étoile mystérieuse ?

La cagnotte du Maître de Midi grimpe ainsi au total de de 732 360 euros de gains et cadeaux. Du côté de la nouvelle étoile mystérieuse, Cyprien a reconnu le lac italien et il a donc logiquement proposé le nom de George Clooney. Mais c’est encore raté ! Rappelons que sur la photo de fond, il s’agit du lac de Côme, en Italie, depuis la Villa del Balbianello. Et il devrait s’agir d’Eva Green derrière cette étoile.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Leonardo DiCaprio, George Clooney

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 5 mars

