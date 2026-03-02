L’art du crime du 2 mars 2026 : votre épisode inédit ce soir sur France 2 (saison 9)



L’art du crime du 2 mars 2026 – Ce lundi soir sur France 2, place à la suite de la saison 9 inédite de votre série « L’art du crime ». Au programme, l’épisode intitulé « Mourir avec Cézanne ».





A suivre dès 21h10 sur la chaîne, ou sur France.tv pour le replay.







L’art du crime du 2 mars 2026 : l’épisode « Le serment de David »

Au musée Grévin, un éminent historien, expert de Jacques-Louis David, est retrouvé mort dans la baignoire du révolutionnaire Jean-Paul Marat. La scène de crime reproduit avec une troublante précision le célèbre tableau du peintre, La Mort de Marat.

Pour confondre l’assassin, Antoine Verlay et Florence Chassagne n’ont d’autre choix que d’infiltrer un colloque d’historiens de l’art en se faisant passer pour un couple. Mais cette mission sous couverture pourrait bien raviver des tensions entre eux… à moins qu’elle ne les rapproche davantage.



Avec Nicolas Gob (Antoine Verlay), Eléonore Bernheim (Florence Chassagne), Philippe Duclos (Pierre Chassagne), Benjamin Egner (Alex Pardo), Salomé Partouche (Adèle Attias)…

En guests : Constance Dollé (Lise Ferrier), Carole Weyers (Hélène Alonso), Mhamed Arezki (Joël Ferrier), Yann Sundberg (Christian Alonso)

Rappel de la présentation de la saison 9

Antoine Verlay et Florence Chassagne sont de retour pour deux affaires inédites qui les entraînent dans les univers de deux géants de la peinture : Paul Cézanne et Jacques-Louis David. Des teintes ocre d’Aix-en-Provence et de la montagne Sainte-Victoire aux statues de cire évoquant la tumultueuse Révolution française au Musée Grévin, en passant par les galeries emblématiques du Musée du Louvre, le duo devra une nouvelle fois redoubler de finesse pour percer le lien secret unissant les meurtriers qu’ils traquent à ces chefs-d’œuvre.

Mais au-delà des mystères artistiques, c’est aussi leur propre relation qui s’invite au cœur de l’intrigue. Car si le terme « amitié » peut parfois suffire, le désir, lui, ne se laisse pas travestir.

« L’art du crime » est de retour ce soir sur France 2.