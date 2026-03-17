N’oubliez pas les paroles du 17 mars 2026 : Lucie déjà éliminée, c’est la valse des maestros !

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N’oubliez pas les paroles du 17 mars 2026, élimination de Lucie – Lucie a déjà été éliminée ce mardi soir dans le jeu musical quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Elle est repartie avec 12.000 euros de gains en 3 victoires.











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N’oubliez pas les paroles du mardi 17 mars 2026, Lucie éliminée

C’est Samuel qui est devenu maestro sur la première élimination mais il a été éliminé sur la suivante. Il est reparti sans le moindre euro de gain ! C’est donc Julie qui est devenue maestro à son tour, elle a signé une première victoire à 1000 euros et sera de retour mardi.

N’oubliez pas les paroles du replay de 17 mars l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce mardi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.