Un Si Grand Soleil du 18 mars : Yann dérape, Catherine confronte Bernier (résumé épisode 1881 en avance)

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Un si grand soleil du 18 mars 2026, spoiler résumé de l’épisode 1881 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 18 mars 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







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Au commissariat, Elise et Yann réinterrogent Gabin. Il ne se souvient rien de plus, son avocat s’énerve et rappelle que son client est fragile et ils le poussent à bout. Il assure qu’ils vont finir par lui faire dire n’importe quoi. Gabin se sent mal. Yann se revoit avec Lucie, qui lui parlait de Gabin… Elle lui avait dit qu’il n’était pas du tout violent et qu’il ne s’en prenait qu’à lui-même. Elle avait peur qu’il se suicide, elle se sentait responsable de lui et l’aimait beaucoup. Elise insiste pour faire parler Gabin. Yann annonce que c’est terminé, la garde à vue est levée.

Caroline propose à Pablo de faire du shopping après le boulot pour lui acheter de nouvelles chaussures. Pablo reporte au lendemain, ce soir il voit Noura. Caroline lui donne un billet pour sortir avec Noura. Quand Pablo s’en va, Sabine explique à Caroline donner peu d’argent de poche à Pablo pour lui apprendre à gérer son argent… Caroline trouve ça super mais elle avait envie de gâter son fils.



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Elise est au téléphone avec Cécile, elle veut savoir son sentiment après sa garde à vue. Yann intervient et assure qu’ils ont fait fausse route avec lui. Elise rappelle qu’ils n’ont pas de preuve de son innocence et ça reste la dernière personne à avoir vu la victime. Yann pense que s’il était coupable, il aurait craqué sous la pression. Cécile rappelle qu’il pensait qu’il avait refoulé le meurtre. Yann dit s’être replongé dans les notes de Lucie, il n’était violent qu’envers lui-même. Elise dit qu’elle va la rappeler. Elle confronte ensuite Yann : pourquoi il change d’avis quand Gabin doit être mis en examen. Elle s’énerve, Yann dit s’être rendu compte qu’elle avait raison. Ils vont au clash, Yann dit qu’ils doivent explorer les autres pistes. Pour Elise, il n’y en a qu’une : l’amant ! Yann veut continuer à éplucher la liste des patients.

Chez L Cosmétiques, Bertier reproche à Caroline de ne pas avoir fini dossier la veille. Et Boris vient demander la preuve d’un virement à un fournisseur italien… Mais Caroline ne l’a pas fait. Caroline craque et s’en va, Bertier assure à Boris qu’il s’en occupe. Aux toilettes, Caroline pleure. Bertier la retrouve ensuite, il voit qu’elle a pleuré. Elle se sent submergée, elle a tout à réapprendre. Bertier s’excuse, il lui donnait trop de choses à faire trop vite, il va lui expliquer et s’occuper des dossiers urgents.

Sabine critique encore Caroline auprès d’Eve. Eve pense toujours qu’elle est juste jalouse… Sabine dit qu’elle s’installe et qu’elle essaie de la remplacer. Eve pense qu’elle exagère.

Yann retrouve Hugo, il dit qu’il ne peut pas rester longtemps car il a promis à Johanna de préparer le dîner. Hugo veut savoir ce qui lui prend la tête, Yann assure qu’il n’y a rien. Hugo lui demande s’il a toujours envie d’adopter, il assure que oui. Hugo demande s’il y a autre chose, il dit que non. Hugo repense à la meuf du centre de tir, il comprend qu’il l’a revue… Yann s’emporte, il dit que non et c’est pas ça le problème. Hugo insiste et parle des doutes de Johanna, il s’énerve violemment et s’en va !

Gabin et son avocat sortant du bureau de la juge, il est placé sous le statut de témoin assisté. Il lui explique que c’est ce qui pouvait lui arriver de mieux et lui dit que ça va aller. Gabin trouve horrible d’être accusé alors qu’il n’a rien fait. L’avocat dit qu’il va tout faire pour le sortir de là.

Muriel reçoit un appel de Catherine, elle n’arrive pas à joindre Boris. Elle dit qu’il est en réunion. Catherine propose qu’ils viennent diner à la maison ce week-end, Muriel hésite et Catherine fait son mea-culpa suite la mort du père de son fils. Elle dit avoir paniqué mais tout ça est derrière eux. Elle souhaite qu’ils forment une belle famille. Au même moment, Catherine tombe sur un article sur la mort de Lucie… Elle appelle Bernier.

Barbecue chez Becker. Clément félicite Caroline pour le job, elle avoue que c’est pas évident. Sabine regarde d’un mauvais oeil Hugo fait un câlin à Caroline… Quand elle la rejoint en cuisine, Sabine lâche ce qu’elle a sur le coeur : elle lui dit d’éviter de se coller à son mec. Caroline dit qu’Hugo avait déposé un dossier pour elle pour un appart, elle l’a et déménage la semaine prochaine ! Caroline dit qu’elle ne les dérangera pas plus longtemps, Sabine dit être désolée mais Caroline s’en va…

Yann reçoit un appel de Johanna, elle annonce qu’ils ont le rendez-vous avec l’assistante sociale dans deux semaines. Il ne réagit pas. Elle propose de fêter ça ce soir, il dit qu’il va finir très tard alors qu’il est seul sur un banc… Elle lui souhaite bon courage et raccroche, déçue.

C’est très tendu quand Hugo, Sabine et Caroline rentrent. Hugo demande à Sabine ce qui s’est passé, elle dit avoir été maladroite… Hugo demande si ça posait problème qu’elle soit chez eux. Sabine dit ne pas avoir aimé qu’ils se prennent dans les bras. Hugo assure qu’il n’y a aucune ambiguïté.

Catherine est dans son bureau, Bernier la retrouve. Elle lui demande s’il a vu les articles. Bernier répond que oui mais il n’a rien à voir avec ce drame. Il assure à Caroline qu’il a pris toutes les précautions nécessaires, elle peut dormir tranquille ! Catherine demande si la police n’a aucun moyen de remonter jusqu’à eux, il assure que c’est le cas.

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