N’oubliez pas les paroles du 2 mars 2026 : Maxime tout proche d’un gros cap !

N'oubliez pas les paroles du 2 mars 2026, 18 victoires pour Maxime – Maxime a signé deux nouvelles victoires ce lundi soir dans le jeu de Nagui « N'oubliez pas les paroles ». Il est proche du cap des 100.000 euros et il a intégré le top 100 des meilleurs maestros.











N’oubliez pas les paroles du lundi 2 mars 2026, 18 victoires pour Maxime

Dans le détail ce lundi soir, Maxime a remporté 1000 euros sur la première émission et encore 1000 euros sur la deuxième. Il totalise ainsi 83.000 euros de gains en 18 victoires. Il pourrait dépasser les 100.000 euros dès lundi et il est à la 87ème place des plus grands maestros du jeu de Nagui.

N’oubliez pas les paroles du replay de 2 mars l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce lundi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.