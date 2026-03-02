Eurovision 2026 : qui est Monroe, qui va représenter la France ? (VIDÉO)



Selon une information révélée par Clément Garin et confirmée ce lundi par Le Parisien, c’est Monroe, jeune chanteuse lyrique franco-américaine de 17 ans et gagnante de la saison 11 de Prodiges, qui portera les couleurs tricolores lors du prochain Concours Eurovision de la chanson.





Elle succèdera ainsi à Louane et représentera la France lors de la grande finale qui se tiendra le 16 mai prochain à Vienne, en Autriche.







Une révélation de Prodiges

Révélée au grand public fin 2024 sur France 2, Monroe avait remporté la saison 11 de Prodiges à seulement 16 ans dans la catégorie chant. Sa prestation impressionnante, notamment sur l’air mythique de « La flûte enchantée » de Mozart, avait marqué les téléspectateurs par sa puissance vocale et sa maîtrise technique. Sa victoire avait immédiatement suscité l’enthousiasme, beaucoup voyant en elle l’une des plus grandes révélations lyriques de sa génération.

Un premier album et une tournée remarquée

Depuis son sacre, Monroe a confirmé l’essai avec la sortie en novembre 2025 d’un premier album éponyme mêlant grands airs du répertoire classique et reprises revisitées. Le disque comprend notamment « O mio Babbino Caro », « L’Hymne à l’amour » ou encore « Over the Rainbow », et a rencontré un beau succès dans les classements spécialisés.



En 2026, la jeune artiste a également entamé une série de récitals de chant sacré dans plusieurs églises et cathédrales à travers la France, consolidant sa réputation de voix exceptionnelle.

Un pari audacieux pour l’Eurovision

Avec son univers lyrique assumé et sa maturité artistique, Monroe pourrait proposer une performance singulière sur la scène européenne. Reste désormais à découvrir le titre qu’elle défendra à Vienne et la mise en scène imaginée pour l’accompagner.

À quelques mois de l’événement, l’annonce suscite déjà curiosité et espoir. La France mise sur l’émotion et l’excellence vocale pour tenter de briller à l’Eurovision le 16 mai prochain.

VIDÉO regardez Monroe en finale de Prodiges