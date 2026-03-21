N’oubliez pas les paroles du 21 mars 2026 : Sandy impressionne et fait grimper ses gains !

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N’oubliez pas les paroles du 21 mars 2026, 8 victoires pour Sandy – Sandy a signé deux nouvelles victoires ce samedi soir dans votre jeu musical de Nagui sur France 2 « N’oubliez pas les paroles ». Elle totalise déjà 71.000 euros de gains en 8 victoires !











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N’oubliez pas les paroles du samedi 21 mars 2026, 8 victoires pour Sandy

Dans le détail ce samedi soir, Sandy n’a rien gagné sur la première émission, mais elle a ensuite remporté la somme maximale de 20.000 euros sur la seconde. Un incroyable début de parcours ! La maestro pourrait passer le cap des 10 victoires mais aussi des 100.000 euros dès lundi soir dans « N’oubliez pas les paroles » !

N’oubliez pas les paroles du replay de 21 mars l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce samedi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.