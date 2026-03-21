Un Si Grand Soleil Spoilers : Yann arrêté, Johanna s’effondre, Akim de retour, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 23 au 27 mars 2026)

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Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 23 au 27 mars 2026 – Que va-t-il se passer à Montpellier la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







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On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par l’arrestation de Yann. Alors que Muriel s’est souvenue où elle a croisé Yann et qu’elle en parle à Elise, celle-ci retrouve enfin le bijoutier qui a vendu le bracelet à l’amant de Lucie. Il lui fournit le reçu bancaire et la banque lui annonce que le compte appartient à Yann ! Elle prévient Becker et ils arrêtent Yann, ils le placent en garde à vue pour le meurtre de Lucie Lecoeur.

C’est Akim, désormais à l’IGPN, qui débarque à Montpellier pour s’occuper de l’interrogatoire de Yann. Celui-ci le prend de haut avant d’avouer sa liaison avec Lucie. Il assure qu’il ne l’a pas tué mais Akim lui rappelle qu’il a menti à ses collègues et a détruit des preuves. De son côté, Elise prévient Johanna, qui s’effondre en apprenant la liaison de Yann qui a duré près d’un an…



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Chez L Cosmétiques, Enric est sous le charme de Caroline… Et à la ferme, il est l’heure de dire adieu à Elodie. Flore drague Charles mais se prend un râteau, le vétérinaire étant encore hanté par la mort d’Eliott.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 23 au 27 mars 2026

Lundi 23 mars 2026 (épisode 1884) : Caroline commet une faute au travail. De son côté, Muriel raconte à Elise qu’elle se souvient avoir déjà croisé Yann auparavant.

Mardi 24 mars 2026 (épisodes 1885) : Tandis qu’une grosse dispute éclate entre Johanna et Yann, Flore entre en mode séduction.

Mercredi 25 mars 2026 (épisode 1886) : Un nouvel agent de l’IGPN, bien connu de l’équipe de Becker, débarque au commissariat. Pendant ce temps chez L. Cosmétiques, Enric se demande s’il aurait sa chance avec Caroline.

Jeudi 26 mars 2026 (épisode 1887) : Alors qu’Elisabeth voit Clémence s’incruster à sa soirée avec Alain, la vie de Johanna s’apprête à basculer.

Vendredi 27 mars 2026 (épisode 1888) : Kira se voit confier une mission particulière par son patron. De son côté, Muriel découvre enfin l’identité de l’amant de Lucie.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 23 au 27 mars 2026

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