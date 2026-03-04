N’oubliez pas les paroles du 4 mars 2026 : coup d’arrêt pour Maxime !



N’oubliez pas les paroles du mercredi 4 mars 2026, 22 victoires pour Maxime

Maxime voit ainsi sa cagnotte inchangée, à 104.000 euros de gains en 22 victoires. Il reste à la 86ème place des plus grands maestros et sera de retour jeudi soir pour tenter de garder son micro d’argent et continuer de faire grimper ses gains !

Notez que pour sa 20ème victoire, Maxime a remporté un séjour d’une semaine en Corse.

N’oubliez pas les paroles du replay de 4 mars l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce mercredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.



