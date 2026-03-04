Star Academy : Marine dévoile le clip de son single « Escroc » (VIDÉO)



Marine, la grande gagnante de Star Academy 2025, continue de faire vibrer la scène musicale française. Après le succès de ses précédents singles et un premier album déjà couronné de succès, elle vient de sortir le clip officiel de son nouveau titre « Escroc », dévoilé ce jeudi soir.











Avec « Escroc », la jeune chanteuse aborde un thème intime et universel : le syndrome de l’imposteur. Après sa victoire dans le télé-crochet de TF1, Marine a confié avoir traversé une période de doute, se demandant si elle méritait réellement son succès et l’engouement du public. Un sentiment qu’elle met aujourd’hui en musique avec sincérité et sensibilité.

Cette nouvelle vidéo marque une nouvelle étape dans l’univers artistique de Marine. Dans le clip, l’artiste est mise en scène dans un processus créatif intense : entre écriture, doute et inspiration, elle illustre avec sensibilité le thème de la chanson. Ce single, très attendu par ses fans, montre une facette à la fois introspective et affirmée de la jeune chanteuse.



Depuis sa victoire à Star Academy, Marine s’est imposée comme une figure musicale incontournable de sa génération. Son premier album, « Cœur maladroit », certifié disque de platine, a enchaîné les succès et révélé une artiste complète, capable de naviguer entre ballades poignantes et titres pop entraînants.

Sur les réseaux sociaux, les premiers retours sont enthousiastes : les fans saluent la créativité du clip et appellent à propulser “Escroc” dans les tendances musicales.