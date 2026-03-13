Pékin Express : quel binôme a été éliminé ? (résumé et replay épisode 2 du 13 mars 2026)

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Pékin Express du vendredi 13 mars 2026, éliminé – Ce soir sur M6, la deuxième étape de « Pékin Express : au royaume des dragons » a offert son lot de paysages spectaculaires et de rebondissements aux candidats. Direction cette semaine le Népal, avec une course qui a emmené les binômes au cœur de la nature sauvage et sur des routes parmi les plus impressionnantes de l’aventure.











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Immersion dans le parc de Chitwan

Les équipes ont d’abord découvert le parc national de Parc national de Chitwan, véritable joyau naturel du pays. Dans cet environnement peuplé d’éléphants, de rhinocéros et parfois même de tigres du Bengale, les candidats ont dû rester concentrés sur la course… malgré la faune qui les entourait.

Au cours de cette étape, une mission particulièrement redoutée attendait les aventuriers : une épreuve au cœur d’une rivière réputée pour abriter des crocodiles. Une séquence sous haute tension qui a mis les nerfs des candidats à rude épreuve et redistribué certaines cartes dans la course.

La route de l’extrême vers les Annapurnas

Après cette immersion dans la jungle, les équipes ont pris la direction des contreforts de la chaîne des Annapurna. Mais pour y parvenir, elles ont dû emprunter une véritable route de l’extrême : pistes boueuses, camions brinquebalants et routes étroites accrochées à flanc de montagne. Dans ces conditions parfois chaotiques, les places se sont rapidement échangées entre les binômes.



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Cette étape marquait également l’arrivée d’une nouvelle règle dans l’aventure : l’Extra Time. Symbolisé par un t-shirt, cet avantage devait être porté par l’équipe qui le possédait… au risque de se le faire subtiliser par ses adversaires. Le binôme franchissant la ligne d’arrivée avec ce t-shirt bénéficiera d’un bonus de 30 minutes sur son temps de course.

Un duel final sous tension

À l’issue de cette étape intense, deux équipes se sont retrouvées en duel final : Thelma et Claire face à Bruno et Cécilia. Après une confrontation serrée, ce sont finalement Thelma et Claire qui ont remporté ce face-à-face décisif.

Bruno et Cécilia ont alors dû jouer leur avenir dans l’aventure en ouvrant la redoutée enveloppe noire. Suspense… Celle-ci a finalement révélé que l’étape était non éliminatoire !

Il n’y a donc eu aucun départ ce soir dans Pékin Express. Bruno et Cécilia restent dans la course, mais ils partiront avec un handicap lors de la troisième étape, diffusée vendredi prochain, qui s’annonce déjà décisive pour la suite de l’aventure.

Pékin Express : au royaume des dragons, le replay de l’épisode 2

Si vous avez loupé ce second épisode de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur M6+. 👉 Rendez-vous vendredi prochain à 21h10 sur M6 pour la suite de « Pékin Express : au royaume des dragons ».