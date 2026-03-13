Danse avec les Stars : qui a été éliminé à l’issue du prime 6 ? (résumé + replay DALS 13 mars 2026)

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Danse avec les Stars, résumé du prime 6 du 13 mars 2026 – C’est parti pour le sixième prime de la saison 15 de « Danse avec les Stars ». Ce soir, il s’agit d’une soirée frissons à l’occasion du vendredi 13.











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Julien Lieb et Elsa Bois ouvrent le bal ce soir avec une valse. Jean-Marc note les problèmes techniques. Mel salue sa concentration mais aimerait plus de sourire. Fauve lui donne des conseils techniques. Chris note lui aussi les soucis techniques.

Les notes de Julien : 6 de Jean-Marc, 7 de Mel, 7 de Fauve, 7 de Chris, total : 27 pts

Emma et Dorian Rollin dansent un contemporain. Le jury est debout ! Mel a adoré, elle la félicite. Jean-Marc affirme que ça frôlait la perfection. Fauve salue la proposition. Chris en veut encore plus.



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Les notes d’Emma : 9 de Jean-Marc, 9 de Mel, 9 de Fauve, 8 de Chris, total : 35 pts

Juju Fitcats et Jordan Mouillerac dansent un chacha. Jean-Marc a adoré l’artistique mais il en veut plus en technique. Mel salue son travail mais a vu qu’elle était moins à l’aise que d’habitude. Fauve a adoré. Chris parle d’une choré complexe,

Les notes de Juju : 8 de Jean-Marc, 9 de Mel, 10 de Fauve, 8 de Chris, total : 35 pts

Samuel Bambi et Ana Riera dansent un tango argentin. Mel a adoré, Jean-Marc a vu l’intention et le mouvement, Fauve l’a vu sensuel.

Les notes de Samuel : 8 de Jean-Marc, 9 de Mel, 9 de Fauve, 8 de Chris, total : 34 pts

Lucie Bernardoni et Christophe Licata dansent une rumba. Fauve dit avoir vu son coeur ce soir. Fauve salue une vraie rumba. Et Chris aimerait qu’elle fasse attention aux détails.

Les notes de Lucie : 8 de Jean-Marc, 9 de Mel, 8 de Fauve, 8 de Chris, total : 33 pts

Laure Manaudou et Christian Millette expliquent qu’ils ne peuvent pas danser ce soir. Laura s’est fait une entorse sur la danse de la semaine dernière. Elle utilise donc son joker et sera de retour la semaine prochaine.

Marcus et Marie Denigot dansent un paso doble. Mel trouve qu’il a assuré, Fauve note des soucis techniques, Jean-Marc n’est pas d’accord. Chris en veut beaucoup plus.

Les notes de Marcus : 8 de Jean-Marc, 8 de Mel, 7 de Fauve, 6 de Chris, total 29 pts

Maghla et Adrien Caby dansent un american smooth. Jean-Marc salue sa sincérité mais ça manquait d’énergie. Mel avoue que ça manquait de fluidité. Fauve aimerait du contraste et de l’énergie. Et Chris

Les notes de Maghla : 7 de Jean-Marc, 8 de Mel, 7 de Fauve, 7 de Chris, total 29 pts

Angélique Angarni-Filopon et Yann-Alrick Mortreuil dansent un paso doble. Mel parle d’une très belle forte mais a besoin de plus de consistance. Fauve retrouve vraiment le paso.

Les notes d’Angélique : 7 de Jean-Marc, 8 de Mel, 8 de Fauve, 7 de Chris, total 30 pts.

Le classement des couples du prime 6

1. Juju Fitcats et Jordan 35 pts

1. Emma et Dorian 35 pts

3. Samuel et Ana 34 pts

4. Lucie et Christophe 33 pts

5. Angélique et Yann-Alrick 30 pts

6. Maghla et Adrien 29 pts

6. Marcus et Marie 29 pts

8. Julien et Elsa 27 pts

Julien Lieb est quoiqu’il arrive en face à face tandis que les téléspectateurs votent pour les autres. Des votes qui s’ajouteront aux notes.

Et le quatrième couple éliminé est…

23h40 : Résultats des votes. Et c’est finalement Angélique qui se retrouve en face à face !

23h54 : c’est l’heure du verdict. C’est Julien et Elsa qui continuent l’aventure ! Angélique Angarni-Filopon et Yann-Alrick Mortreuil sont éliminés.

Danse avec les Stars, le replay du 13 mars 2025

Rendez-vous le vendredi 20 mars à 21h sur TF1 pour suivre le 7ème prime de Danse avec les Stars saison 15. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.