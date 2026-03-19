Quotidien du 19 mars 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Par /

Publicité

Quotidien du 19 mars 2026, les invités – Ce jeudi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.

Quotidien du 19 mars 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir
TMC


Publicité

Quotidien : les invités du 19 mars 2026

🎙️ Mathieu Souquière — Essayiste, politiste

📚 Benjamin Morel — Constitutionnaliste, « Crise politique, crise de régime » chez Odile Jacob, le 25 mars


Publicité

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce jeudi 19 mars 2026 à 19h25 sur TMC.

A LIRE AUSSI
Demain Nous Appartient du 19 mars : Noor fait une découverte choc ! (résumé + vidéo épisode 2164 en avance)
Demain Nous Appartient du 19 mars : Noor fait une découverte choc ! (résumé + vidéo épisode 2164 en avance)
Demain Nous Appartient spoiler : Manon mal à l’aise face à… (vidéo épisode du 23 mars)
Demain Nous Appartient spoiler : Manon mal à l'aise face à... (vidéo épisode du 23 mars)
Demain Nous Appartient du 18 mars : Leïla en vie ? Georges enquête et découvre… (résumé + vidéo épisode 2163 en avance)
Demain Nous Appartient du 18 mars : Leïla en vie ? Georges enquête et découvre... (résumé + vidéo épisode 2163 en avance)
Demain Nous Appartient spoiler : Violette va-t-elle changer d’avis ? (vidéo épisode du 20 mars)
Demain Nous Appartient spoiler : Violette va-t-elle changer d'avis ? (vidéo épisode du 20 mars)


Publicité


Retour en haut