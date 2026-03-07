Rugby Tournoi des Six Nations : suivre Italie / Angleterre en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Rugby – Tournoi des Six Nations suivre Italie / Angleterre en direct, live et streaming. Nouveau match du Tournoi des Six Nations ce samedi. Après la défaite de la France face à l’Ecosse, l’Italie affronte l’Angleterre.





Une rencontre à suivre en direct sur TF1 à partir de 17h30 ce samedi 7 mars 2026. Coup d’envoi à 17h40.







L’Italie reçoit l’Angleterre ce samedi après-midi au Stadio Olimpico de Rome pour la 4ᵉ journée du Tournoi des Six Nations 2026. Battus lors de leurs dernières rencontres, les deux sélections cherchent à relancer leur tournoi dans ce duel important. Le coup d’envoi de la rencontre est prévu à 17h40, avec l’obligation de résultat pour les Anglais, qui ont largement remanié leur équipe après leurs contre-performances récentes.

Les compositions du match Italie / Angleterre

Le XV de départ de l’Italie : 15. Pani ; 14. Lynagh, 13. Brex, 12. Menoncello, 11. Ioane ; 10. P. Garbisi, 9. A. Garbisi ; 7. Zuliani, 8. L. Cannone, 6. Lamaro (capitaine) ; 5. Zambonin, 4. N. Cannone ; 3. Ferrari, 2. Nicotera, 1. Fischetti.

Remplaçants : 16. Di Bartolomeo, 17. Spagnolo, 18. Hasa, 19. Ruzza, 20. Favretto, 21. Fusco, 22. Marin, 23. Allan.



Le XV de départ de l’Angleterre : 15. Elliot Daly ; 14. Tom Roebuck, 13. Tommy Freeman, 12. Seb Atkinson, 11. Cadan Murley ; 10. Fin Smith, 9. Ben Spencer ; 8. Ben Earl, 7. Tom Curry, 6. Guy Pepper ; 5. Alex Coles, 4. Maro Itoje (capitaine) ; 3. Joe Heyes, 2. Jamie George, 1. Ellis Genge.

Remplaçants : 16. Luke Cowan-Dickie, 17. Bevan Rodd, 18. Trevor Davison, 19. Ollie Chessum, 20. Sam Underhill, 21. Henry Pollock, 22. Jack van Poortvliet, 23. Marcus Smith.

Italie / Angleterre en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 dès 17h30. Streaming et live sur TF1+.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel du Tournoi des Six Nations.

Italie / Angleterre, un match de rugby évènement à suivre cet après-midi sur TF1.