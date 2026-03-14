Tennis Indian Wells : Alcaraz / Medvedev en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Tennis Indian Wells ATP – le match Alcaraz / Medvedev en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce samedi soir. Le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz affronte l’allemand Alexander Zverev en demi-finale d’Indian Wells.





Un match à suivre ce soir à partir de 23h20 sur Eurosport.







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La seconde demi-finale du Masters 1000 d’Indian Wells oppose ce soir l’Espagnol Carlos Alcaraz au Russe Daniil Medvedev. Numéro 1 mondial et toujours invaincu depuis le début de la saison, Alcaraz arrive en grande forme après un parcours solide dans le désert californien. De son côté, Medvedev a retrouvé un très bon niveau et s’est qualifié pour le dernier carré après avoir éliminé le tenant du titre Jack Draper en quart de finale.

ATP Indian Wells le match Alcaraz / Medvedev en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur Eurosport à partir de 23h20.



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Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Alcaraz / Medvedev, demi-finale du tournoi de tennis d’Indian Wells, un match à suivre ce soir sur Eurosport.