The Voice : résumé et replay des 3èmes auditions à l’aveugle (14 mars 2026)

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The Voice du samedi 14 mars 2026, résumé et replay – C’est parti pour la seconde soirée d’auditions à l’aveugle de la saison 2026 de « The Voice, la plus belle voix ». Ce soir, Florent Pagny, Amel Bent, Lara Fabian, et Tayc continuent la formation de leurs équipes.











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La soirée débute avec Juliette, qui reprend « Somebody that I used to know » de Gotye. Florent se retourne le premier, suivi plus tard par Tayc et Lara, et Amel à la toute fin. Carton plein donc ! Elle choisit de rejoindre l’équipe de Tayc.

Gabriel, 25 ans, vient du Nord, vient saisir la seconde chance accordée par Amel. Il chante « Qui a le droit » de Patrick Bruel. Mais malheureusement, personne ne se retourne.

Coline Sicre, créatrice de contenu, chante « Il m’a montré à yodler ». Personne ne se retourne mais Tayc dégaine son arme secrète : le replay. Il la prend finalement dans son équipe.



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Lidiop, 38 ans, reprend « Nice to meet you » de Miles Smith. Amel se retourne, suivie par Tayc, Florent et Amel. Il choisit de continuer avec Amel.

He’evai, 21 ans, vient de Tahiti. Il chante « What A Wonderful World » de Louis Armstrong. Amel et Tayc se retournent. Amel bloque Tayc ! Il rejoint donc son équipe.

Titiano, 29 ans, chante « Désormais » de Charles Aznavour. Aucun coach ne se retourne.

Alexandre, 29 ans, interprète « Les chevaliers cathares » de Francis Cabrel. Personne ne se retourne.

CJ Beth interprète « When the party’s over » de Billie Eilish. Florent se retourne, Amel et Lara suivent. Elle décide d’aller dans l’équipe de Lara Fabian.

Mathilde, 30 ans, chante « Mise au point » de Jakie Quartz. Aucun coach ne se retourne.

Opale, 20 ans, est lilloise. Elle chante « On m’invite pas » d’Aurélie Simon. Florent se retourne seul, elle rejoint donc son équipe.

Loukas, 37 ans, chante « Si Antes Te Hubiera Conocido » de Karol G. Lara se retourne seule, il rejoint donc son équipe.

Cissy chante une musique celtique, personne ne se retourne.

Léo Vita, 25 ans, a écrit des chansons à l’hôpital alors qu’il se battait contre le cancer. Aujourd’hui en rémission, il chante « Animaux fragiles » d’Ycare et Zaz. Tayc et Amel se retournent. Il choisit Amel.

The Voice du 14 mars 2026, le replay

Cette soirée de la saison 2026 de The Voice est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur TF1+ en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 21 mars 2026 pour l’épisode 3 !