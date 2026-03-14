Tennis Indian Wells : Zverev / Sinner en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Tennis Indian Wells ATP – le match Zverev / Sinner en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce samedi soir. Le numéro 2 mondial Jannik Sinner affronte l’allemand Alexander Zverev en demi-finale d’Indian Wells.





Un match à suivre ce soir à partir de 21h30 sur Eurosport.







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La première demi-finale du Masters 1000 d’Indian Wells oppose ce soir l’Italien Jannik Sinner à l’Allemand Alexander Zverev. Numéro 2 mondial, Sinner s’est montré très solide depuis le début du tournoi, n’ayant toujours pas perdu le moindre set pour atteindre le dernier carré, tandis que Zverev, 4ème joueur mondial, dispute sa première demi-finale dans ce tournoi californien. Les deux joueurs s’affrontent pour une place en finale de ce prestigieux Masters 1000, souvent considéré comme le “cinquième Grand Chelem” du circuit.



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L’Italien part avec un léger avantage psychologique : il reste sur cinq victoires consécutives face à l’Allemand dans leurs confrontations récentes.

ATP Indian Wells le match Zverev / Sinner en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur Eurosport à partir de 21h30.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Zverev / Sinner, demi-finale du tournoi de tennis d’Indian Wells, un match à suivre ce soir sur Eurosport.