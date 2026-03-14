Ligue 1 : Monaco / Brest en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Ligue 1 14 mars 2026 – Monaco / Brest en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer ce soir. Suite de la 26ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 avec l’AS Monaco qui reçoit Brest au stade Louis II.





Un match à suivre ce samedi soir à 21h05 en exclusivité sur Ligue 1+.







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L’AS Monaco reçoit le Stade Brestois 29 ce soir au stade Louis-II pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Les Monégasques, actuellement dans la première moitié du classement, visent une victoire pour se rapprocher du top 5 et rester dans la course aux places européennes dans cette dernière ligne droite de la saison.



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En face, Brest réalise une saison solide et pointe également dans le top 10, avec l’ambition de confirmer sa bonne dynamique. Les Bretons avaient d’ailleurs remporté le match aller face à Monaco plus tôt dans la saison, ce qui donne à cette rencontre un parfum de revanche. Entre deux équipes proches au classement et aux ambitions similaires, ce duel promet une opposition équilibrée et disputée.

Monaco / Brest – Composition des équipes

🔵 Monaco (composition officielle) : Hradecky – Kehrer, Zakaria (c), Faes – Teze, Camara, Bamba, Ouattara – Akliouche, Balogun, Golovin

🔵 Brest (composition officielle) : Coudert – Lala, Chardonnet (c), Diaz, Guindo – Magnetti, Chotard – Del Castillo, Doumbia, Dina Ebimbe – Ajorque

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Monaco / Brest ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur Ligue 1+ dès 21h05.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Monaco / Brest, 26ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce samedi soir.