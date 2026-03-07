The Voice du 7 mars 2026 : suite des auditions à l’aveugle ce soir sur TF1 (extrait vidéo prime 2)



The Voice du 7 mars 2026 extrait vidéo – Place à la seconde soirée d’auditions à l’aveugle de la nouvelle saison de The Voice ce soir sur TF1. Les coachs – Florent Pagny, Amel Bent, Lara Fabian, et Tayc – poursuivent la formation de leurs équipes.





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







The Voice du 7 mars 2026, extrait vidéo

Ce soir lors de la deuxième soirée des auditions à l’aveugle de la saison 2026 de The Voice, vous découvrirez la prestation de ce nouveau talent. Son instrument ? Lui-même. CJM’S transforme sa voix en véritable orchestre, superposant percussions, basses et harmonies comme un artisan qui construit son univers pièce après pièce.

Enfant, il imitait les jouets, les génériques ou encore les bruitages : une obsession joyeuse qui s’est peu à peu transformée en discipline. Il a grandi entouré d’influences musicales variées, entre musique familiale et chants d’église. Très tôt, il s’est initié au beatbox, puis au hip-hop, et la scène est rapidement devenue son terrain de jeu.



Au départ, pourtant, il ne se destinait pas à une carrière artistique : mécanique aéronautique, cours de danse, battles… sa vie suivait un chemin plutôt stable. Mais il y a cinq ans, il décide de se consacrer pleinement à l’artistique. Depuis, il multiplie les projets, les plateaux et les performances, tout en conservant une hygiène de vie très stricte : street workout, cardio, entraînements… Chez lui, tout doit rester en équilibre.

Le chant, lui, a mis du temps à trouver sa place. Longtemps, il n’était qu’une couleur parmi les rythmes. Aujourd’hui, son projet est clair : créer un univers 100 % vocal, une musique construite à partir de rien, sans artifice. « Tout arrive au bon moment », confie-t-il. Avant, il avait le talent ; désormais, il a aussi un véritable propos et l’envie de transformer la performance en un geste musical à part entière.

Le flow de C’JMS, parlons-en 🤌 🔴 Les auditions à l’aveugle continuent… 𝙏𝙝𝙚 𝙑𝙤𝙞𝙘𝙚 c’est samedi, 21h10, sur TF1 et TF1+ !✨ pic.twitter.com/vfvjlhTuQx — TF1 (@TF1) March 5, 2026

The Voice 2026, rappel de la présentation de la nouvelle saison

Cette saison, plus de 70 % des titres interprétés n’avaient encore jamais été chantés sur la scène de The Voice. Les talents explorent ainsi des répertoires variés et proposent des relectures personnelles qui mettent en valeur leur singularité artistique. La compétition se renouvelle aussi avec des règles repensées et des surprises inédites : chaque coach dispose désormais d’une Arme Secrète, un joker exclusif tenu secret face aux autres, capable de bouleverser le cours des Auditions à l’Aveugle. Parmi elles, le « Boomerang » permet à un coach bloqué de renvoyer le blocage à son auteur pour pouvoir se retourner. Les coachs conservent par ailleurs leurs deux Blocks ainsi que le pouvoir de la Seconde Chance, renforçant encore la dimension stratégique du jeu.

The Voice 2026, ça continue ce samedi 7 mars 2026 dès 21h10 sur TF1 et bien sûr sur TF1+ pour voir ou revoir les émissions et/ou les prestations de chaque talent en replay.