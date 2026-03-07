Cassandre du 7 mars 2026 : votre épisode inédit ce soir sur France 3



Cassandre du 7 mars 2026 – Ce samedi soir à la télé, France 3 vous propose un inédit de votre série « Cassandre ». Au programme ce soir, l’épisode intitulé « Les captives ».





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







Cassandre du 7 mars 2026 : votre épisode de ce soir « Les captives »

Le corps sans vie de Maude Gaillard, 52 ans, une psychologue reconnue et appréciée, est découvert dans le parc d’un hôtel de luxe. Les soupçons se tournent rapidement vers Ida Malapeyre, une patiente instable placée sous contrôle judiciaire, dont la relation avec la victime semble plus trouble qu’il n’y paraît…

Alors que l’équipe de Cassandre explore cette piste, l’enquête bascule brusquement lorsque la commandante Cassandre est à son tour enlevée. Pour la retrouver et faire éclater la vérité, ses collègues devront remonter la piste d’un passé que certains étaient prêts à tout pour garder enfoui.



Le casting

Avec Gwendoline Hamon (Florence Cassandre), Alexandre Varga (Pascal Roche), Dominique Pinon (Jean-Paul Marchand), Jessy Ugolin (Nicky Maleva), Emmanuelle Bougerol (Le Major Kerouac), Soren Prévost (Procureur Chappaz), Luca Malinowski (Jules), Natacha Regnier (Delphine Gaillard), Philippe Duquesne (Daniel Fantoccini), Christophe Bouisse (Antoine Malpartis), Jéromine Chasseriaud (Ida Malapeyre), Fiona Julien (Lucie Fantoccini), Caroline Garnier (Maude Gaillard), Nicole Biondi (petite dame d’un âge certain), Isabelle Sacristain (assistante Delphine Gaillard)

« Cassandre » revient ce soir à partir de 21h10 sur France 3.