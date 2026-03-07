Echappées Belles du 7 mars : direction la Lozère ce soir sur France 5 (sommaire)



Echappées Belles du 7 mars 2026 – C’est deux numéros du magazine « Échappées belles » qui vous attend ce samedi soir sur France 5. Au programme aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Echappées Belles du 7 mars 2026, à 21h – « Lozère, un hiver sauvage » (inédit)

Cap sur la Lozère ! Département le moins peuplé de France, niché au cœur de l’Hexagone, la Lozère est bien souvent traversée sans que l’on prenne le temps de s’y arrêter. Entre les reliefs du Massif central, les paysages des Cévennes, les plateaux de l’Aubrac et les terres de la Margeride, ce territoire rural offre pourtant une remarquable diversité de panoramas et de milieux naturels. Héritière d’une forte tradition pastorale toujours bien vivante, la Lozère séduit par son authenticité, la quiétude de ses grands espaces et la richesse de sa nature.

Ismaël Khelifa part à la rencontre de celles et ceux qui y vivent toute l’année. Des habitants qui composent avec l’isolement, les hivers rigoureux et les longues distances, mais qui font de l’entraide et de la solidarité les fondations de leur quotidien. Discrète et parfois austère au premier regard, la Lozère révèle une vie collective intense et une douceur de vivre singulière. En hiver, lorsque le territoire s’apaise, il dévoile un visage plus intime et profondément humain : celui d’un territoire exigeant, mais incroyablement vivant.



Echappées Belles du 7 mars à 22h30 – « Côte d’Armor, la Bretagne en action » (rediffusion)

Degemer mat, bienvenue dans les Côtes-d’Armor, ce territoire breton ouvert sur la Manche et l’Atlantique, modelé par les vents et profondément marqué par son rapport à la mer.

Au fil de ses rencontres, Ismaël découvre que ce lien avec l’océan dépasse largement les seules réalités économiques ou géographiques. Ici, il est culturel, spirituel, presque mythique. La mer est une mémoire vivante, un repère essentiel dans l’identité locale. Les Bretons vivent avec elle, parfois contre elle, mais toujours au rythme de ses marées. Elle inspire les chants, nourrit les légendes, perpétue les traditions et façonne l’âme d’un peuple fier et résilient. Un voyage iodé et authentique, entre terre et mer, qui invite à ralentir, à écouter les récits du large et à ressentir toute la force d’une Bretagne profondément maritime.

Peut-on vraiment comprendre l’identité de ce territoire sans saisir ce lien intime et indéfectible qui unit les Bretons à la mer ? Et comment expliquer que l’âme bretonne soit si naturellement tournée vers le large ?

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 7 mars 2026 dès 21h sur France 5