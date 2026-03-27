Tropiques Criminels du 27 mars 2026 : votre épisode inédit ce soir sur France 2 (saison 7)

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Tropiques Criminels du 27 mars 2026 – Ce vendredi soir, France 2 poursuit la diffusion de la nouvelle saison de la série « Tropiques Criminels ». Au programme ce soir, l’épisode 2 de la saison 7.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







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Tropiques Criminels du 27 mars 2026 : votre épisode inédit « Sainte-Marie »

Mélissa garde encore les marques de sa violente confrontation avec Clémence. En quête de sensations fortes, elle se laisse inconsciemment entraîner dans des prises de risques inutiles, au point d’inquiéter Gaëlle — même si cette dernière, trop préoccupée par les révélations de sa mère, ne s’en rend pas vraiment compte.

C’est avec ces fragilités que les deux enquêtrices se lancent dans une nouvelle affaire : la mort mystérieuse du propriétaire d’une rhumerie, un drame où se mêlent secrets de famille et séances de développement personnel menées par un coach.



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Avec Yan Tual (Laurent), Nicolas Mouen (Chris Honoré), Flavien de Lavau (Fabien Ravier), Alain Marraud (Damien Salomon), Manoëlle Gaillard (Josiane), Cynthia Euranie (Anaïs Ravier), Raphaël d’Olce (Loïc Ravier), Ronald Chery (Ouvrier Chai)

Rappel de la présentation de la saison 7

Ciblée par une vengeance, Mélissa traverse une épreuve traumatisante dont elle peine à se remettre. Marquée par l’intensité et l’adrénaline ressenties, elle se met à rechercher ce frisson à tout prix et glisse, malgré elle, dans l’univers des jeux d’argent. Une addiction qui menace de tout lui faire perdre, de son futur mariage à sa maison.

De son côté, Gaëlle voit sa vie bouleversée lorsqu’elle hérite d’une importante somme d’argent après la mort de son père biologique, dont elle ignorait l’existence. Ces révélations provoquent un véritable séisme et modifient profondément ses habitudes. Jusqu’au moment où elle commence à s’interroger sur le comportement étrange de Mélissa et décide de mener l’enquête.

Sonia Rolland (Mélissa Sainte-Rose), Béatrice de La Boulaye (Gaëlle Crivelli), Julien Beramis (Aurélien Charlery), Valentin Papoudof (Philippe Dorian), Stephan Wojtowicz (Commissaire Alain Etcheverry), Guillaume Gabriel (Arnaud), Tya Deslauriers (Thaïs Lafleur), Alix Serman (Jason Paris)

« Tropiques Criminels », ça continue ce soir à partir de 21h10 sur France 2.