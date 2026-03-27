Audiences 26 mars 2026 : le match des Bleus loin devant « Meurtres en Guadeloupe »

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Audiences 26 mars 2026 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences jeudi soir avec le match de foot Brésil / France. La victoire des Bleus a été suivie par 5,05 millions de téléspectateurs pour 31,4% de pda.





C’est devant France 3 avec la rediffusion du téléfilm « Meurtres en Guadeloupe », qui a rassemblé 2,71 millions de téléspectateurs pour 16,2% de pda.







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Audiences 26 mars 2026 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec un numéro inédit du magazine « Arnaques ! », qui a rassemblé 1,09 million de téléspectateurs pour 6,2% de pda.

France 2 est derrière avec un numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial », qui a rassemblé 967.000 téléspectateurs pour 6% de pda.



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Source chiffres audiences : Médiamétrie