Audiences 26 mars 2026 : le match des Bleus loin devant « Meurtres en Guadeloupe »

Par /

Publicité

Audiences 26 mars 2026 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences jeudi soir avec le match de foot Brésil / France. La victoire des Bleus a été suivie par 5,05 millions de téléspectateurs pour 31,4% de pda.


C’est devant France 3 avec la rediffusion du téléfilm « Meurtres en Guadeloupe », qui a rassemblé 2,71 millions de téléspectateurs pour 16,2% de pda.

Audiences 26 mars 2026 : le match des Bleus loin devant « Meurtres en Guadeloupe »
Capture TF1


Publicité

Audiences 26 mars 2026 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec un numéro inédit du magazine « Arnaques ! », qui a rassemblé 1,09 million de téléspectateurs pour 6,2% de pda.

France 2 est derrière avec un numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial », qui a rassemblé 967.000 téléspectateurs pour 6% de pda.


Publicité

Source chiffres audiences : Médiamétrie

A LIRE AUSSI
Tropiques Criminels du 27 mars 2026 : votre épisode inédit ce soir sur France 2 (saison 7)
Tropiques Criminels du 27 mars 2026 : votre épisode inédit ce soir sur France 2 (saison 7)
Le Quiz des champions du 27 mars : la liste des candidats ce soir sur France 3
Le Quiz des champions du 27 mars : la liste des candidats ce soir sur France 3
Pékin Express du 27 mars 2026 : l’épisode 4 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?
Pékin Express du 27 mars 2026 : l'épisode 4 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?
N’oubliez pas les paroles du 26 mars 2026 : Sandy continue, la maestro a-t-elle fait monter ses gains ?
N'oubliez pas les paroles du 26 mars 2026 : Sandy continue, la maestro a-t-elle fait monter ses gains ?


Publicité


Retour en haut