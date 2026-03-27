Danse avec les Stars du 27 mars : le prime des 15 ans ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)



Publicité





Danse avec les Stars du 27 mars 2026, le prime 8 – Après l’élimination de Angélique Angarni-Filopon et Yann-Alrick Mortreuil la semaine dernière, place au prime 7 de la saison 15 de « Danse avec les Stars ». Ce soir, un cinquième couple quittera définitivement l’aventure !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Publicité





Danse avec les Stars, présentation du prime 8

Ce vendredi soir, Danse avec les Stars célèbre ses 15 ans à l’occasion d’un prime exceptionnel ! En quinze années d’existence, l’émission a vu défiler 149 personnalités, accompagnées par 30 danseurs professionnels, pour un total impressionnant de plus de 1 950 chorégraphies et 880 costumes sur le parquet le plus célèbre de France.

Pour cette soirée anniversaire, les sept couples encore en compétition ne seront pas les seuls à enflammer la piste. Le temps d’un prime, plusieurs duos emblématiques de l’histoire de l’émission feront leur grand retour pour offrir des chorégraphies inédites et pleines de nostalgie.



Publicité





Le public pourra ainsi retrouver des couples devenus iconiques :

Alizée & Grégoire Lyonnet

Amel Bent & Christophe Licata

Florent Manaudou & Elsa Bois

Loïc Nottet & Denitsa Ikonomova

Et ce n’est pas tout : la soirée sera également ponctuée de nombreuses surprises, happenings et moments forts pour ce prime anniversaire spécial 15 ans de Danse avec les Stars.

Danse avec les Stars, les célébrités et danseurs encore en compétition

Juju Fitcats et Jordan Mouillerac

Marcus et Marie Denigot

Lucie Bernardoni et Christophe Licata

Emma et Dorian Rollin

Maghla et Adrien Caby

Julien Lieb et Elsa Bois

Samuel Bambi et Ana Riera

VIDÉO Danse avec les Stars du 27 mars 2026, la bande-annonce

vidéo à venir