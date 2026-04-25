Plus Belle La Vie spoilers : Apolline piège Simon, le verdict tombe, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 27 avril au 1er mai 2026)

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Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 27 avril au 1er mai 2026 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous révèle un aperçu de ce qui vous attend avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











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On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par le verdict du procès de Félix. Alors que le jury est réuni avec le président pour décider du sort de Félix Arnaud, Apolline piège Simon Dutoit. Elle réussit à obtenir son adn, ce qui permet à Idriss de découvrir sa véritable identité : c’est un ancien flic et il est chef de la sécurité du laboratoire pour lequel Diane travaille ! Idriss cherche des preuves de sa culpabilité dans le meurtre de Fabrice Gallieni…

Pour Félix, il est l’heure tant redoutée du verdict. Le jury l’aura-t-il reconnu coupable ou innocent ?

Quant à Ariane, chez Sofia, elle découvre une photo du papa du bébé et elle se glace. Elle prend des photos avant de prendre la fuite… Qui est-il ? Pourquoi Ariane s’est sentie si mal en le voyant ? Une nouvelle intrigue va commencer.



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Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 27 avril au 1er mai 2026

Lundi 27 avril 2026 (épisode 570) : A l’approche de l’audience, Ulysse et Alice jettent leurs dernières forces dans le procès. Au cabinet, un événement est venu troubler le bonheur de Jennifer. Ariane, quant à elle, n’a plus qu’une seule obsession.

Mardi 28 avril 2026 (épisode 571) : Au tribunal, Ulysse et son client sont sous pression en attendant le verdict. Lorsque Ariane se rend chez sa nouvelle amie, elle fait une découverte choc. A la résidence Massalia, certains résidents ont des fins de mois difficiles.

Mercredi 29 avril 2026 (épisode 572) : Le verdict dans l’affaire qui oppose Ulysse et Alice aux assises est rendu. En parallèle, Ariane veut réouvrir une vieille enquête alors qu’elle est sur le point d’accoucher. Au Mistral, Jennifer croise une personne inattendue qui vient tout remettre en question.

Jeudi 30 avril 2026 (épisode 573) : Bien qu’elle soit enceinte, Ariane continue à prendre des risques en cherchant des indices. Avec bienveillance, Luna pense à l’avenir de son protégé. A la résidence Massalia, Yolande et Mirta font une découverte inattendue.

Vendredi 1er mai 2026 (épisode 574) : Déterminée, Ariane est prête à tout pour découvrir la vérité. De son côté, Apolline voit ses élans contrariés. Tourmentée, Jennifer tente maladroitement d’apaiser les tensions auxquelles elle est confrontée dans sa vie affective.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 27 avril au 1er mai 2026

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…