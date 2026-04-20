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20h30 le dimanche du 26 avril 2026 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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« 20h30 le dimanche » du 26 avril 2026 : les invités

En cinquante ans de carrière, Meryl Streep s’est imposée comme une actrice d’exception, capable de se glisser dans des rôles issus d’univers très variés, aussi bien dans des drames que dans des comédies populaires. De Kramer contre Kramer à Le Choix de Sophie, en passant par Sur la route de Madison, Le Diable s’habille en Prada, Mamma Mia ! ou encore La Dame de fer, elle a démontré une remarquable capacité à s’effacer derrière ses personnages, leur insufflant une profonde humanité.

À l’occasion de la sortie, le 29 avril, de la comédie Le Diable s’habille en Prada 2, réalisée par David Frankel, l’émission 20h30 le dimanche retrace le parcours d’une actrice unanimement admirée, avant de la retrouver à Londres face à Laurent Delahousse, aux côtés de Stanley Tucci, son partenaire à l’écran.



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