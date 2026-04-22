Ici tout commence du 22 avril : Noé repousse Charlène, que cache-t-il ? (résumé + vidéo épisode 1420 en avance)

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Ici tout commence du 22 avril 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1420 – Noé va repousser Charlène ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et il cache quelque chose, un secret qui pourrait bien faire l’effet d’une bombe chez les Teyssier !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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Ici tout commence du 22 avril – résumé de l’épisode 1420

À l’Atelier, Charlène et Constance reprochent à Teyssier son attitude envers Mehdi et le poussent à s’excuser. Pendant ce temps, Claire, Fleur et Lucile tentent de convaincre Mehdi de revenir pour battre Teyssier.

Lors de la seconde épreuve du Défi (transformer un plat salé en dessert), Mehdi est finalement présent. Et les équipes de Charlène et de Mehdi se qualifient pour la finale. Alice s’excuse auprès de Bérénice après leur défaite.



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En sortant, Charlène tente d’embrasser Noé, qui la repousse. Plus tard, Ferdinand impose à sa mère de se rapprocher de Léonard pour renouer. De son côté, Noé consulte des photos de famille des Teyssier, laissant planer un mystère…

En cuisine, Pénélope tente de soudoyer Enzo pour intégrer le Master. Au café, Thelma découvre qu’il enchaîne les conquêtes et intervient en se faisant passer pour sa copine… Enfin, Jeanne avoue à Angèle et Stanislas qu’elle a toujours menti à Denis : elle déteste les oiseaux malgré leur passion commune affichée.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : qui est vraiment Noé ? Réponse !

Ici tout commence du 22 avril 2026 – extrait vidéo

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