Audiences 23 avril 2026 : carton pour « Un p’tit truc en plus », leader devant « Flashback »

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Audiences 23 avril 2026 – C’est M6 qui est arrivé en tête des audiences jeudi soir avec le film inédit « Un p’tit truc en plus », qui a rassemblé 5,50 millions de téléspectateurs pour 32,5% de pda.





C’est loin devant TF1 avec le final de la saison 2 inédite de la série « Flashback », qui a été suivie par 2,23 millions de téléspectateurs en moyenne pour 13,7% de pda.







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Audiences 23 avril 2026 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec la rediffusion du téléfilm « L’école des espions », qui a rassemblé 1,49 million de téléspectateurs pour 8,5% de pda.

France 2 suit avec le numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial », qui a rassemblé 1,40 million de téléspectateurs pour 8,2% de pda.



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Source chiffres audiences : Médiamétrie