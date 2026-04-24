Audiences 23 avril 2026 : carton pour « Un p’tit truc en plus », leader devant « Flashback »

Par /

Publicité

Audiences 23 avril 2026 – C’est M6 qui est arrivé en tête des audiences jeudi soir avec le film inédit « Un p’tit truc en plus », qui a rassemblé 5,50 millions de téléspectateurs pour 32,5% de pda.


C’est loin devant TF1 avec le final de la saison 2 inédite de la série « Flashback », qui a été suivie par 2,23 millions de téléspectateurs en moyenne pour 13,7% de pda.

Audiences 23 avril 2026 : carton pour « Un p'tit truc en plus », leader devant « Flashback »
© DAVID KOSKAS / CINE NOMINE


Publicité

Audiences 23 avril 2026 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec la rediffusion du téléfilm « L’école des espions », qui a rassemblé 1,49 million de téléspectateurs pour 8,5% de pda.

France 2 suit avec le numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial », qui a rassemblé 1,40 million de téléspectateurs pour 8,2% de pda.


Publicité

Source chiffres audiences : Médiamétrie

A LIRE AUSSI
Mask Singer du 24 avril 2026 : lancement de la saison 9 ce soir sur TF1, quels costumes ? (VIDÉO)
Mask Singer du 24 avril 2026 : lancement de la saison 9 ce soir sur TF1, quels costumes ? (VIDÉO)
Tropiques Criminels du 24 avril 2026 : votre épisode inédit ce soir sur France 2 (saison 7)
Audiences 17 avril 2026 : « Tropiques criminels » leader devant la finale de « Danse avec les Stars »
La Carte aux trésors du 24 avril : direction la Baule ce soir sur France 3 (VIDÉO)
La Carte aux trésors du 24 avril : direction la Baule ce soir sur France 3 (VIDÉO)
Pékin Express du 24 avril 2026 : ce soir dans l’épisode 8, qui sera éliminé ?
Pékin Express du 24 avril 2026 : ce soir dans l'épisode 8, qui sera éliminé ?


Publicité


Retour en haut